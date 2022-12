Corruptieschandaal Europees Parlement baart buitenlandchef zorgen

maandag 12 december 2022 , 9:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De verdenkingen van omkoping in het Europees Parlement door een buitenlandse overheid baren de buitenlandchef van de Europese Unie zorgen. De onthullingen zijn "zeker erg, erg verontrustend", zegt Josep Borrell, de hoogste diplomaat van de unie. Maar hij moet het bewijs afwachten voor hij iets kan zeggen over gevolgen die de zaak mogelijk zou moeten hebben voor de betrekkingen met Qatar.

De beschuldigingen zijn "heel, heel ernstig", aldus Borrell voor aanvang van overleg met de buitenlandministers van de EU-landen. De buitenlanddienst van de EU, die onder zijn leiding staat, heeft volgens hem niets met het onderzoek te maken. "Van de buitenlanddienst noch de buitenlandse vertegenwoordigingen is er iemand of iets naar wie wordt verwezen" in het onderzoek van het Belgische Openbaar Ministerie, beklemtoont Borrell, die jarenlang ook een prominent lid was van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement.

Onder meer een Griekse sociaaldemocratische vicepresident van het Europees Parlement is opgepakt in het onderzoek. Volgens het OM zit een Golfstaat achter de omkooppraktijken en volgens Belgische media is dat Qatar.

Delen

Terug naar boven