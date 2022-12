Aangehouden vicevoorzitter Europees Parlement geschorst

zaterdag 10 december 2022 , 22:36

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Griekse Europarlementariër Eva Kaili die vrijdag werd aangehouden in een corruptieschandaal is geschorst in haar functie als vicevoorzitter van het Europees Parlement. Dat heeft EP-voorzitster Roberta Metsola zaterdag laten weten.

Metsola heeft "alle bevoegdheden, verplichtingen en taken" van Kaili als vicevoorzitter opgeschort, zei een woordvoerder van de Parlementsvoorzitter.

De sociaaldemocrate Kaili werd opgepakt wegens een onderzoek naar pogingen van Qatar om invloed te kopen in het parlement. Griekse en Belgische media meldden dat er bij Kaila thuis voor zeker 600.000 euro aan cash in plastic zakken is gevonden. Haar partij heeft haar meteen geroyeerd.

Delen

Terug naar boven