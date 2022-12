EU sluit handelsakkoord met grondstoffenrijk Chili

vrijdag 9 december 2022 , 13:30

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie sluit een nieuw, uitgebreid handelsakkoord met Chili. Het Zuid-Amerikaanse land is rijk aan grondstoffen voor bijvoorbeeld accu's en batterijen die de komende jaren nodig zijn voor de overgang naar een duurzame economie.

Door de banden met Chili aan te halen kan de EU haar economie gevarieerder en weerbaarder maken, zegt de Europese Commissie, die met de regering in Santiago onderhandelde. Dat is van "cruciaal geopolitiek belang" nu Europa moet concurreren met opkomende grootmachten als China. Het akkoord bevat niet alleen afspraken over handel, maar ook over politieke samenwerking.

Brussel en Santiago denken de uitonderhandelde overeenkomst over een jaar te kunnen tekenen. Eerst moeten de lidstaten en het Europees Parlement nog instemmen.

De parlementen van de EU-landen moeten de overeenkomst ook nog bekrachtigen, al kunnen veel onderdelen eerder al ingaan. Dat laatste moet moet eindeloos oponthoud voorkomen. Het werk aan een breder handelsakkoord met de landen van Latijns-Amerika, Mercosur, ligt al jaren stil en lijkt door verzet in meerdere EU-landen gedoemd te mislukken. Maar de deal met het geestverwante Chili stuit naar verwachting op minder weerstand, zeggen EU-diplomaten. Tussen de EU en Chili is minder onenigheid over bijvoorbeeld de bescherming van de natuur.

Als het akkoord een feit is, verdwijnen volgens de commissie vrijwel alle heffingen op de handel tussen de EU en Chili. Ook kan Europa gemakkelijker aan bijvoorbeeld Chileens lithium en koper komen. Ook de invoer van waterstof uit Chili, dat van plan is de komende jaren veel waterstof te maken met energie van windmolens en zonnepanelen, wordt eenvoudiger.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet een eerder akkoord van twintig jaar oud aanvullen en verdiepen. De onderhandelingen waren een jaar geleden al min of meer klaar, maar een Europees handelsakkoord kwam de Franse president Emmanuel Macron in volle verkiezingscampagne toen niet uit.

