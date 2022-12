Van Huffelen negeert motie over digitale identiteit, Kamer boos

vrijdag 9 december 2022 , 10:54

Bron: D66

DEN HAAG (PDC) - Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Alexandra van Huffelen (D66) heeft zich de woede van een deel van de Kamer op de hals gehaald. Zij legde een door de meerderheid van de Tweede Kamer gesteunde motie over de Europese digitale identiteit naast zich neer tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse zaken van 6 december.

In de commissievergadering ter voorbereiding op die Raad nam de Kamer een motie van Renske Leijten (SP) aan, die de regering opriep niet in te stemmen met de Raadsconclusies over de Europese digitale identiteit. De Kamer had met name zorgen over de opslag van data en het gebruik van betrouwbare technologieën.

In een brief aan de Kamer liet de staatssecretaris weten dat zij deze motie niet wenste uit te voeren omdat zij van mening was dat in de Raadsconclusies wel voldoende aan de zorgen van de Kamer was tegemoetgekomen. Tijdens de Raad stemde van Huffelen dan ook vóór de raadsconclusies over de digitale identiiteit.

Initiatiefnemer Renske Leijten wil nu een nieuw debat hierover.

Bron: EU-monitor, Tweede Kamer

