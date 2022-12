Kroaten kunnen vanaf januari paspoortvrij reizen in Europa

donderdag 8 december 2022 , 16:25

Bron: Bron: Wikimedia Commons

BRUSSEL (ANP) - Kroaten kunnen vanaf januari zonder paspoort of andere vereisten reizen tussen de meeste Europese landen. Hun land is welkom in de zogeheten Schengenzone, hebben de EU-landen besloten. Roemenië en Bulgarije moeten, mede door verzet van Nederland, nog langer wachten.

Alle EU-landen hebben ingestemd met de toetreding van Kroatië, meldt Tsjechië, dat dit halfjaar de Europese Unie voorzit. Het Balkanland sluit op 1 januari aan bij de 26 Europese landen die al deel uitmaken van het Schengengebied.

Roemenië en Bulgarije hoopten na jaren wachten ook eindelijk te horen te krijgen dat ze mogen toetreden tot de Schengenzone. Ze hebben de steun van de Europese Commissie, die nagaat of een land aan de eisen voldoet en bijvoorbeeld zijn grensbewaking op orde heeft, en van bijna alle EU-lidstaten. Maar Nederland vindt dat Bulgarije daarvoor toch nog niet klaar is en Oostenrijk blokkeerde zelfs beide landen.

Het overleg van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) en zijn collega's van de andere EU-landen over de drie kandidaat-leden duurde donderdag vele uren, veel langer dan gepland. De andere lidstaten wisten Nederland en Oostenrijk echter niet op andere gedachten te brengen. Hun koppige verzet zorgde voor "een zekere verbittering in de zaal", aldus een EU-bron.

De verdeeldheid over de gegadigden voor Schengen "maakt ons erg zwak", zei verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson na afloop. "Dat maakt me ook verdrietig." Ze sprak de Roemenen en Bulgaren rechtstreeks aan en verzekerde hen dat "jullie het verdienen om deel uit te maken van Schengen". Maar hun tijd komt nog, meent ze. Nog voor de volgende Europese verkiezingen over een kleine anderhalf jaar, denkt ze.

"Vandaag is een dag van teleurstelling voor Roemenië en Bulgarije", twitterde collega-Eurocommissaris Margaritis Schinas. "Maar onze inspanningen eindigen hier niet." Schinas verwees naar de EU-top van volgende week en suggereerde dat de EU-leiders de kwestie daar aan de orde zouden moeten stellen. "Er moet een weg vooruit worden gevonden."

De Tsjechische minister die het overleg voorzat betuigde zijn "spijt" over de uitkomst. Hij rekent erop dat Zweden, de opvolger van Tsjechië over ruim drie weken, zich even hard voor Roemenië en Bulgarije zal inzetten. Maar EU-diplomaten zien weinig ruimte voor een snelle doorbraak in de patstelling.

