Europol: 61 arrestaties om migrantensmokkel naar EU via Belarus

donderdag 8 december 2022 , 14:59

Bron: Flickr / Daniel Arauz

DEN HAAG/VILNIUS (ANP) - Nationale autoriteiten uit Estland, Duitsland, Letland, Litouwen en Polen hebben woensdag acht mensen gearresteerd die deel zouden uitmaken van "een groot crimineel netwerk dat migranten via Belarus de EU binnensmokkelt". Dat meldt Europol, dat de 'actiedag' coördineerde. Sinds januari 2022 hebben de autoriteiten 61 vermeende leden van dit smokkelnetwerk gearresteerd.

Het criminele netwerk, voornamelijk samengesteld uit Syrische en Turkse onderdanen, smokkelde in Irak gerekruteerde migranten naar de EU. De migranten reisden van Bagdad via Turkije naar Rusland en vervolgens naar Belarus voordat ze de EU binnenkwamen via de grenzen van Letland, Litouwen en Polen. De eindbestemmingen waren overwegend Duitsland en in mindere mate Finland. De leden van het criminele netwerk waren gevestigd in en handelden vanuit de landen langs de smokkelroute, aldus Europol.

De meerderheid van de personen die betrokken waren bij de smokkeloperaties kenden elkaar niet persoonlijk. De geldstromen werden geregeld via het ondergrondse financiële systeem van hawala, waarbij op basis van vertrouwen en tegen commissie cashgeld aan iemand wordt gegeven, en door het gebruik van cryptocurrency. De verdachten brachten volgens Europol tussen de 3000 en 15.000 euro per persoon in rekening, met een geschatte geldstroom van minstens 16 miljoen euro.

Vanuit Belarus gebruikten de smokkelaars lokale chauffeurs, voornamelijk Oekraïense staatsburgers, om het laatste deel van de smokkelroute over land naar de EU af te leggen. Naar verluidt vroegen de chauffeurs tussen de 500 en 1000 euro per persoon voor hun diensten. Europol maakt ook melding van smokkel onder levensbedreigende omstandigheden, zoals vervoer in overvolle voertuigen op laadperrons. Een migrant werd dood aangetroffen in Duitsland, na in kritieke gezondheidstoestand te zijn achtergelaten door de chauffeur dicht bij de Duits-Poolse grens.

De arrestaties van woensdag werden uitgevoerd onder leiding van de begin 2022 door Europol opgerichte Operational Taskforce Flow (OTF), die momenteel vanuit Vilnius opereert. De actiedag behelsde ook controles op hoofdwegen en havens in Estland, Letland en Litouwen. De OTF werd in het leven geroepen om het relatief nieuwe fenomeen van migrantensmokkel vanuit Belarus naar de EU aan te pakken.

