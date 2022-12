Brussel wil btw via e-facturering en pakt ook onlineplatforms mee

donderdag 8 december 2022 , 13:17

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil het btw-systeem in Europa verder digitaliseren met een systeem van real-time elektronische facturering om fraude terug te dringen. In het nieuwe plan worden beheerders van onlineplatforms voor passagiersvervoer en voor kort verblijf, zoals Airbnb en Uber, verantwoordelijk voor het innen en afdragen van btw van kleine bedrijfjes of individuele verhuurders en chauffeurs die dat zelf niet doen.

De EU-lidstaten hebben volgens cijfers van de commissie bij elkaar 93 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen in 2020. Volgens een voorzichtige schatting kan een kwart daarvan rechtstreeks worden toegeschreven aan btw-fraude in verband met handel tussen de lidstaten. Dat soort verliezen kunnen de lidstaten zich in deze onzekere tijden met hoge energieprijzen niet meer permitteren, vindt het dagelijks EU-bestuur.

Daarom wil de commissie een nieuw systeem opzetten waar de btw-aangifte via elektronische facturering en directe uitwisseling van informatie verloopt. De overstap naar e-facturering zal de btw-fraude terugdringen tot 11 miljard euro per jaar, schat de commissie.

Bovendien kunnen btw-regelingen in de EU omslachtig zijn voor vooral kleinere bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn of willen opschalen. De commissie stelt voor dat bedrijven die aan consumenten in een andere lidstaat verkopen zich maar één keer voor btw-doeleinden voor de hele EU hoeven te registreren en aan hun btw-verplichtingen kunnen voldoen via één onlineportaal in één taal. De administratieve kosten voor EU-bedrijven gaan met de nieuwe plannen de komende tien jaar met meer dan 4,1 miljard euro per jaar omlaag, denkt ze.

