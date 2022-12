Van der Burg: kleine stapjes naar oplossing migratieproblemen EU

donderdag 8 december 2022 , 12:07

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie boekt heel langzaam voortgang om de vastgelopen verwerking van migranten op te lossen, vindt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). "Het zijn steeds kleine stapjes die we met elkaar zetten", zei hij na overleg met naburige EU-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland en een aantal andere West-Europese landen klagen al langer dat veel asielzoekers die in grenslanden als Griekenland en Italië aankomen naar het noorden doorreizen, terwijl die vinden dat noordelijke landen het zuiden te weinig te hulp schieten. Van der Burg kijkt naar de Europese Commissie om de patstelling te doorbreken. "We moeten ook gewoon duidelijk maken aan de commissie dat er stappen moeten worden gezet. Dat we echt niet op deze manier door kunnen gaan met de enorme instroom en ook vooral de doorstroom van de zuidelijke landen naar het noorden."

De commissie werkt onder meer aan manieren om te voorkomen dat rechters in bijvoorbeeld Nederland en België het terugsturen van asielzoekers naar hun Europese land van aankomst blokkeren, zeggen EU-bronnern. Nu gebeurt dat nog geregeld omdat de rechter bijvoorbeeld de opvang in landen als Griekenland vindt tekortschieten.

Van der Burg spreekt donderdag zijn EU-collega's in Brussel, maar ontbeet voordien met de Belgische, Duitse, Franse én Britse migratieminister. Die laatste wilde hij er graag bij, want migranten komen vaak op het VK af en stranden dan in Calais, Zeebrugge of Hoek van Holland.

