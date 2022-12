Kritiek coalitiefracties op woorden premier Rutte over Bulgarije

donderdag 8 december 2022 , 12:05

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartijen D66 en CDA hebben flinke kritiek op woorden die premier Mark Rutte sprak over Bulgarije. Sjoerd Sjoerdsma (D66) vindt dat er "op z'n minst excuses moeten komen", zei hij in een debat over de EU in de Tweede Kamer. Ook bij de regering in Sofia viel de opmerking van Rutte niet goed.

De premier sprak vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie over het veto van Nederland over toetreding van Bulgarije tot het Schengengebied. Hij wil voorkomen dat illegale migranten via omkoping van Bulgaarse grenswachten de EU binnenkomen. Dat zij "met een 50 eurobiljet alsnog langs de grens komen", zei Rutte. "Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt", voegde hij eraan toe.

Sjoerdsma sprak van een "diplomatieke blunder" en een "schoffering". Hij is ook bezorgd dat de woorden van de premier gevolgen zullen hebben voor andere Europese dossiers. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei dat er geen indicaties zijn dat het gevolgen zal hebben voor relevante dossiers.

CDA'er Mustafa Amhaouch zei de woorden van de premier niet te begrijpen. Het is "gevoelig" en Bulgarije moet volgens hem perspectief worden geboden. Hij zei dat landen met een Europese buitengrens juist geholpen moeten worden bij de bewaking van de grens. Volgens Tom van der Lee van oppositiepartij GroenLinks gooit Rutte "olie op het vuur" met zijn opmerking. Hij vindt ook dat de woorden moeten worden rechtgezet.

Hoekstra wilde niet ingaan op de opmerking van Rutte. Het kabinet spreekt met één mond en "iedereen kiest zijn eigen woorden".

Rutte kondigde vrijdag aan dat Nederland de toetreding van Bulgarije tot de paspoortvrije Schengenzone zal blokkeren, hoewel het land wel aan alle voorwaarden voldoet. De Europese Commissie en het Europees Parlement vinden wel dat Bulgarije moet kunnen toetreden. Roemenië en Kroatië mogen van Nederland wel lid worden van Schengen.

Delen

Terug naar boven