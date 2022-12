Europese defensiebestedingen naar 214 miljard euro in 2021

donderdag 8 december 2022 , 11:19

BRUSSEL (ANP/RTR) - De defensiebestedingen in Europa zijn in 2021 gestegen naar het recordniveau van 214 miljard euro. Het is volgens het European Defence Agency (EDA) in Brussel voor het eerst dat dit bedrag boven de 200 miljard euro uitkomt. Waarschijnlijk zullen die uitgaven de komende tijd nog verder stijgen door de oorlog in Oekraïne, aldus het EDA.

Bij het EDA zijn alle lidstaten van de Europese Unie aangesloten, behalve Denemarken. De uitgaven gingen met 6 procent omhoog ten opzichte van 2020. Dat is de sterkste jaarlijkse toename sinds 2015, in de nasleep van de annexatie van de Krim door Rusland een jaar eerder. Het is het zevende jaar op rij dat de bestedingen aan defensie toenemen.

Het gaat om de aanschaf van defensiematerieel, kosten voor onderzoek en ontwikkeling en gewone budgetten voor defensie. Volgens het EDA werd voor een recordbedrag van 52 miljard euro gespendeerd aan de aankoop van defensieapparatuur en onderzoek en ontwikkeling.

Het bedrag van 214 miljard euro komt overeen met 1,5 procent van het bruto binnenlands product van de 26 EDA-leden. Dat is dus nog wel lager dan de NAVO-norm van 2 procent.

Veel EU-lidstaten hebben sinds de Russische invasie van Oekraïne aangegeven meer te zullen investeren in defensie. Het EDA stelt dan ook dat dit wijst op een verdere groei van de uitgaven. Maar EDA-baas Josep Borrell, die ook EU-buitenlandchef is, zegt dat landen beter zouden moeten samenwerken bij die bestedingen. Volgens Borrell is dat de enige manier om Europese strijdkrachten effectief uit te rusten voor de uitdagingen die eraan komen.

