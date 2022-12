Europees bedrijfsleven roept om verplichting emissievrije trucks

donderdag 8 december 2022 , 7:58

BRUSSEL (ANP/RTR) - Vanaf 2035 moeten alle vrachtwagens in de Europese Unie emissievrij zijn. Zo'n veertig grote Europese bedrijven, waaronder Unilever, Siemens en Maersk, roepen daartoe op. Zij stuurden donderdag een brief naar de Europese Commissie waarin zij aandringen op het aanscherpen van beleid.

Voor vrachtwagens in bepaalde sectoren zoals de bouw, de mijnbouw en voor het transport van hout zou een vrijstelling van vijf jaar moeten gaan gelden. De ontwikkeling en productie van specifieke trucks voor deze beroepsgroepen op grote schaal zouden meer tijd vergen. Een emissievrije strategie bepaalt volgens de briefschrijvers "hoe snel de EU overschakelt van vervuilende vrachtwagens met fossiele brandstoffen naar schone emissievrije alternatieven". Ook moet duidelijk worden of de EU bij deze "onvermijdelijke industriële overgang" het voortouw wil nemen of dat het landenblok achterblijft.

De EU heeft al voorgesteld om tegen 2035 het gebruik van personenauto's op fossiele brandstoffen daadwerkelijk te verbieden. Brussel werkt momenteel ook aan voorstellen voor CO2-reductiedoelstellingen voor vrachtwagens. Daarbij gaat het ook om de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrische of waterstofaangedreven vrachtwagens. Automakers zetten momenteel grote stappen op het vlak van elektrische personenauto's. Maar van emissievrije zware vrachtwagens zijn nauwelijks modellen beschikbaar.

De ondertekenaars van de brief roepen de Europese Commissie ook op om de CO2-reductiedoelstelling voor vrachtwagens in 2030 te verhogen. Dan zou de uitstoot met 65 procent verminderd moeten zijn ten opzichte van 2019. Nu nog gaat het om 30 procent reductie tegen die tijd. Die besparing zou nu tegen 2027 moeten worden bereikt.

De bedrijven stellen ook dat "gerichte financiële steun" nodig is om de "hogere aanloopkosten" van elektrische vrachtwagens te compenseren. Dat geldt met name voor bedrijven die stap al vroeg zetten en voor kleine en middelgrote ondernemingen.

