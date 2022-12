Nederland verbruikte 17 procent minder gas, EU-doel ruim gehaald

donderdag 8 december 2022 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben van juli tot en met oktober 17 procent minder aardgas verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar. Vaak waren de sterk gestegen gasprijzen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de belangrijkste reden om de thermostaat lager te zetten of zelfs hele fabrieken te sluiten. Door die besparingsdrift voldoet Nederland ruimschoots aan de vrijwillige afspraken die lidstaten van de Europese Unie hebben gemaakt om acute gastekorten te voorkomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral het gasverbruik door grote industriebedrijven nam sterk af. Deze categorie ondernemingen verbruikte ruim een kwart minder van de brand- en grondstof dan een jaar eerder, waarbij chemie- en olieconcerns de grootste besparingen doorvoerden. Voor sommige bedrijven is het door de hoge gasprijzen niet mogelijk gebleken open te blijven. Zo ging aluminiumsmelterij Aldel failliet en sloten meerdere glastuinbouwbedrijven en bakkers de deuren.

De EU-landen spraken in juli af om 15 procent minder gas te verbruiken dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Zo wilden de 27 lidstaten voorkomen dat Rusland een acute noodsituatie zou kunnen veroorzaken bij ziekenhuizen of belangrijke bedrijven door de gaskraan dicht te draaien. In Nederland lag het gasverbruik tussen augustus en oktober ruim 30 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Door de inval van Rusland in Oekraïne is Europa anders naar zijn energiestrategie gaan kijken. Veel landen, waaronder de economische grootmacht Duitsland, maakten jarenlang dankbaar gebruik van relatief goedkoop Russisch gas voor de eigen energie en warmtevoorziening. Maar na het begin van de oorlog lijkt de Russische president Vladimir Poetin gas steeds meer als wapen in te zetten. Voordat nog onopgehelderde explosies de gaspijpleiding Nord Stream 1 onbruikbaar maakten, had staatsgasconcern Gazprom deze leiding naar Duitsland al afgesloten. Formeel gebeurde dat vanwege technische problemen die zouden zijn ontstaan door westerse exportverboden tegen Rusland.

Om minder afhankelijk te worden van Rusland importeerde Nederland meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng), ook om aan Europese afspraken over het vullen van gasopslagen te voldoen. De lng-import is tussen juli en oktober bijna verdriedubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Verenigde Staten waren goed voor meer dan de helft van die lng, Rusland nog voor 16 procent, maakte het CBS bekend.

Nederland exporteerde in dezelfde periode ook iets meer aardgas. De uitvoer steeg met 6 procent. Duitsland nam bijna de helft van dat gas uit Nederland af.

