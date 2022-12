Britse grenspolitie staakt rond feestdagen op vliegvelden

woensdag 7 december 2022 , 21:42

Bron: Frontex

LONDEN (ANP) - De Britse grenspolitie gaat tijdens kerst en in aanloop naar oud en nieuw staken, heeft vakbond PCS aangekondigd. Daardoor zullen er mogelijk problemen ontstaan bij de paspoortcontroles op de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick, maar ook vliegvelden in Brimingham, Cardiff, Glasgow en Manchester. Daarnaast staken ook de agenten in de haven van Newhaven, waar veerboten uit het Franse Dieppe aankomen.

De stakingen staan gepland voor 23 tot en met 26 december en 28 tot en met 31 december. Leden van ambtenarenbond PCS bij andere overheidsdiensten legden al eerder het werk neer. Zij willen hogere lonen, betere pensioenen, baanzekerheid en geen aantasting van het sociaal plan.

De Britse regering wil juist gaan bezuinigen en zegt salarisverhogingen ter hoogte van de inflatie niet te kunnen betalen. Premier Rishi Sunak heeft zelfs wetgeving aangekondigd om overlast door stakingen te voorkomen. Dat was vooral gericht op aangekondigde stakingen van verpleegkundigen en van personeel van ambulancediensten. De stakingen bij de grenspolitie waren toen nog niet aangekondigd.

Ook een aangekondigde treinstaking wordt doorgezet, meldde vakbond RMT. Een laatste gespreksronde met de werkgevers en de overheid leverde niets op.

In Groot-Brittannië wordt al maandenlang gestaakt bij allerlei bedrijven en overheidsdiensten. Het land heeft, net als veel andere te maken met een hoge inflatie. Door economische misstappen van de voormalige premier Liz Truss kwam daar een extra crisis bij en moet de Britse regering nu bezuinigen. Ook de effecten van de brexit raken de economie van het land.

