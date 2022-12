EU vindt na jaar een nieuwe gezant voor geloofsvrijheid

woensdag 7 december 2022 , 17:05

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie krijgt na ruim een jaar weer een speciale gezant die opkomt voor de vrijheid van godsdienst. De vorige, die ook jaren op zich liet wachten, bleef maar vier maanden aan. Nu is het aan de voormalige Belgische topdiplomaat Frans van Daele.

Van Daele, die eerder diende als kabinetschef van de Belgische koning Filip en als stafchef van de voorzitter van de raad van regeringsleiders van de EU, volgt de Cyprioot Christos Stylianides op. Die gewezen Eurocommissaris vertrok alweer vlug om minister te worden. Vóór Stylianides' aantreden was de positie, in het leven geroepen in 2016, ook lang vacant. De Europese Commissie wilde destijds eigenlijk van het gezantschap af, maar zwichtte voor druk van vooral de christendemocraten en de rechts-conservatieven in het Europees Parlement.

De 75-jarige Van Daele gaat zich namens de EU sterk maken voor geloofsvrijheid, het bestrijden van discriminatie en het tegengaan van radicalisering, zegt de commissie. Ook gaat hij het gesprek tussen verschillende geloofsgemeenschappen aanmoedigen en helpen bij verzoening.

