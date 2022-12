EU-hof wijst behandeling zaak rond miljoenenboete van WhatsApp af

woensdag 7 december 2022 , 17:00

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

BRUSSEL (ANP) - Het Amerikaanse Meta, moederbedrijf van WhatsApp, vangt bot bij het Europees Hof van Justitie waar het een boete van 225 miljoen euro door de Ierse toezichthouder op gegevensbescherming wilde aanvechten. Het Gerecht van de Europese Unie, een lagere rechtbank van het hof in Luxemburg, verklaart de zaak niet-ontvankelijk.

De onderneming kreeg vorig jaar door de Ierse toezichthouder een recordboete van 225 miljoen euro opgelegd vanwege het schenden van bepaalde privacyregels. Dat gebeurde na een besluit van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), dat oordeelde dat WhatsApp onvoldoende transparant is over de manier waarop het met persoonlijke data omgaat. Volgens WhatsApp is de boete "volledig buiten proporties", luidde de reactie vorig jaar. Het bedrijf eiste nietigverklaring door het gerecht.

Het gerecht verwijst Meta naar de Ierse rechtbank. Die kan het boetebesluit van de Ierse toezichthouder aanvechten. WhatsApps Europese zetel is in Ierland.

