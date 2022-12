Europese Commissie wil dat ouderschap in hele EU erkend wordt

woensdag 7 december 2022 , 14:30

BRUSSEL (ANP) - EU-landen moeten ook een ongetrouwd of homostel uit andere lidstaten als ouders van hun kinderen erkennen, vindt de Europese Commissie. Ook lidstaten als Hongarije en Polen, die dat nu vaak nog weigeren. Kinderen moeten een Europees ouderschapscertificaat kunnen aanvragen dat in de hele Europese Unie wordt geaccepteerd, stelt de commissie voor.

De voorstellen moeten ervoor zorgen dat alle kinderen en ouders in de hele EU dezelfde rechten krijgen, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders. Dat de voogdij volgens dezelfde regels verloopt, dat ouders hun kinderen kunnen vertegenwoordigen en dat ze kunnen nalaten en erven bijvoorbeeld. Nu lopen nog twee miljoen kinderen en hun ouders het risico dat deze of gene lidstaat hun tekort doet, aldus Reynders. "Die toestand is onacceptabel voor de commissie."

Het is onwaarschijnlijk dat ook EU-landen als Hongarije met de voorstellen instemmen, en dat is wel vereist om ze aan te nemen. Maar Reynders geeft het niet bij voorbaat op en wil "proberen alle lidstaten te overtuigen". Lukt dat niet, dan "zijn er natuurlijk mogelijkheden om verder te gaan" met alleen de landen die de plannen wel steunen, zegt hij.

EU-landen blijven zelf bepalen wie ze als ouders willen beschouwen, onderstreept Reynders. De commissie wil alleen dat ze elkaars ouderschapserkenningen overnemen. De afgelopen jaren stuitten heel wat stellen op weigeringen van een andere lidstaat om hen als ouders aan te merken.

