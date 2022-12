Brussel wil financiële band met Londense City verder doorknippen

woensdag 7 december 2022 , 14:10

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie neemt maatregelen om de financiële banden met het Verenigd Koninkrijk verder door te knippen. De brexit is inmiddels al enige tijd een feit maar nog steeds zijn banken binnen de landengroep voor veel financiële transacties afhankelijk van diensten uit de Londense City.

Volgens nieuwe voorstellen die zijn gepresenteerd door Eurocommissaris Mairead McGuinness (Financiële Diensten) zullen banken worden verplicht om hun banden met zogeheten clearing houses, organisaties die een belangrijke rol spelen bij de afwikkeling van transacties, scherp in de gaten te houden. Voor ten minste een deel van de te verwerken transacties moeten ze in zee gaan met partijen uit de EU zelf.

Veel banken en grote investeerders zijn tot nu toe terughoudend geweest bij het overhevelen van clearingwerk naar Europese firma's en laten dit nog steeds in de Britse hoofdstad doen. Grote clearing houses zoals London Stock Exchange Group vormen zo nog steeds een kloppend financieel hart voor de EU. Daar wordt het onderpand verzameld van veel transactiepartijen om wanbetaling en paniek op de financiële markten te voorkomen.

McGuinness benadrukt dat het doel van de maatregelen niet is om de positie van Londen te verzwakken. De stap sluit volgens haar aan op het streven van Brussel om de gemeenschappelijke Europese kapitaalmarkt verder te versterken. Dat betekent dat nog aanwezige financiële barrières tussen lidstaten opgeheven moeten worden. Die kapitaalmarktunie moet het voor banken bijvoorbeeld makkelijker worden om in andere EU-landen actief te zijn. Ook zou het met zo'n gemeenschappelijke markt makkelijker moeten zijn voor spaarders en beleggers om geld te steken in bedrijven buiten hun eigen land.

Delen

Terug naar boven