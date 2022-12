EU wil dat Wereldhandelsorganisatie ruzie met China beslecht

woensdag 7 december 2022 , 12:00

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie neemt een volgende stap in twee handelsruzies met China. Ze vraagt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de kwestie te beslechten.

De EU kaartte de conflicten over China's optreden tegen EU-land Litouwen en over de verdediging van Europese patenten begin dit jaar al bij de WTO aan. Het daaropvolgende overleg leverde niets op. Daarom vraagt zij nu in beide zaken om de instelling van een arbitragecommissie.

Mocht China dat afwijzen, dan zet de EU toch door en zal het opnieuw om zo'n panel vragen, kondigt de commissie vast aan. China kan dat dan niet nog een keer tegenhouden.

China zit Litouwen dwars sinds de EU-lidstaat de betrekkingen met Taiwan aanhaalde. De regering in Beijing ziet het eiland als een afvallige provincie. Door "discriminerende en dwingende" importmaatregelen is de export van Litouwen naar China met 80 procent verminderd, zegt de Europese Commissie. Daarnaast zou China het moeilijk maken voor Europese bedrijven om hun recht te halen als Chinese rivalen er met hun vindingen vandoor gaan.

Beide zaken zijn "erg schadelijk voor het Europese bedrijfsleven", stelt de commissie. Dat China de handel met Litouwen bemoeilijkt heeft bovendien nadelige gevolgen voor de Europese gezamenlijke markt, die daardoor ontregeld zou raken.

Delen

Terug naar boven