Rusland kan olieverkoop aan EU verbieden

woensdag 7 december 2022 , 11:00

Bron: WikiMedia/Meghas

MOSKOU (ANP) - Rusland overweegt een verbod op de verkoop van olie aan bepaalde landen in een reactie op het door de Europese Unie, G7-landen en Australië ingestelde prijsplafond voor olie uit het land. De Russische krant Vedomosti meldt op basis van ingewijden dat Moskou meerdere opties aan het overwegen is, waaronder een verbod. Daarnaast kan het land ook beslissen om een bodemprijs in te stellen voor de verkoop van zijn olie. Een bedrag werd daarbij nog niet genoemd.

Het prijsplafond, dat door de westerse landen werd vastgesteld op 60 dollar per vat, werd maandag van kracht. Het doel van de maatregel is om de inkomsten van Rusland te verminderen, waarbij Moskou wel de kans krijgt om de wereldmarkt te bevoorraden. De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd.

Als onderdeel van het mogelijke verbod zou ook de verkoop via tussenpersonen aan landen die het prijsplafond steunen worden verboden, en niet alleen de rechtstreekse verkoop vanuit Rusland. Vicepremier Aleksandr Novak zei eerder dat Rusland de olieproductie misschien zal verlagen, maar niet veel.

Delen

Terug naar boven