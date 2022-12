Goedkeuring Nederlandse landbouwplannen nog onzeker

woensdag 7 december 2022 , 12:00

© analogicus

DEN HAAG (PDC) - Nederland is een van de laatste lidstaten van wie het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) voor komend jaar nog moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Naar verwachting zullen vandaag Roemenië en Bulgarije groen licht krijgen voor hun plannen.

In het nieuwe GLB krijgen boeren beloningen voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige en innovatieve landbouw die in balans is met natuur, milieu en klimaat. In het Nationaal Strategisch Plan staat uitgewerkt hoe Nederland hier invulling aan gaat geven. Van het totaal van 270 miljard euro is tussen 2023 en 2027 4,7 miljard euro beschikbaar voor Nederlandse boeren. In december 2021 heeft Nederland een eerste voorstel ingediend waarin de Europese Commissie nog een aantal gewenste aanpassingen wilde verwerken. Na een periode van onderhandelen is uiteindelijk op 30 september 2022 de definitieve versie van het Nationaal Strategisch Plan ingediend.

Eurocommissaris voor Landbouw Wojciechowski heeft echter kritiek geuit op de Nederlandse plannen, zo berichtte Politico. Wojciechowski betoogt dat de manier waarop de Green Deal wordt geïmplementeerd in het landbouwbeleid voordeliger is voor landen met een intensieve landbouw zoals Nederland, terwijl de Nederlandse landbouw juist een slechte impact op het milieu zou hebben. Zo zou Nederland 50 keer meer energie verbruiken dan Bulgarije en ver boven het EU-gemiddelde van pesticidengebruik per hectare liggen.

Ondanks dat Nederland nog geen officiële goedkeuring van de Europese Commissie kreeg, is de uitvoeringsregeling hiervan al wel gepubliceerd. De reden hiervoor is de beperkte voorbereidingstijd, gezien het nieuwe plan - indien goedgekeurd - al vanaf 1 januari 2023 van start zou gaan.

Bron: Politico.eu, ToekomstGLB.nl

Delen

Terug naar boven