Vakbond ECB-personeel ontstemd over te laag salarisvoorstel

FRANKFURT (ANP) - Werknemers van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn niet blij met de geplande loonsverhoging bij de toezichthouder. Vooral omdat de in hun ogen te magere loonstap ver achterblijft bij de inflatie waardoor werknemers moeten interen op hun koopkracht, meent ECB-personeelsvakbond IPSO.

Volgens het voorstel van de ECB stijgen de lonen van het personeel per 1 januari met 1,5 procent en volgt een jaar later een loonstap van ruim 4 procent. Volgens IPSO houdt de loonstijging de stijging van de Duitse consumentenprijzen bij lange na niet bij. Bij de ECB werken door heel Europa heen zo'n 3500 mensen. Het hoofdkantoor staat in Frankfurt.

"We zijn niet blij met het voorstel", aldus Carlos Bowles, vicevoorzitter van IPSO. "Met een inflatie in Duitsland en de eurozone van waarschijnlijk rond de 8,5 procent dit jaar, betekent dit een aanzienlijk koopkrachtverlies." Vanwege de hoge inflatie wordt de roep om hogere lonen luider omdat de hoge kosten de koopkracht uitholt. Werkgevers proberen op hun beurt de winstmarges op peil te houden door de hogere lonen door te berekenen in de prijzen, met weer hogere prijzen tot gevolg, de zogeheten loon-prijsspiraal.

Volgens ECB-baas Christine Lagarde is waakzaamheid op dat vlak nodig. Ze zei vorige maand dat de loonstijgingen "aantrekken", maar waarschuwde er wel voor dat een loon-prijsspiraal vernietigend zou zijn voor de economie en de productiecapaciteit van de economie zou belemmeren.

Bowles wijst op zijn beurt naar onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daaruit kwam naar voren dat een snellere nominale loonstijging niet noodzakelijkerwijs een teken is dat er een loon-prijsspiraal ontstaat. Volgens Bowles staat de ECB ook niet open voor onderhandelingen over loonsverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden.

Een woordvoerder van de ECB gaf tegen persbureau Bloomberg geen commentaar op de eisen van de vakbond. Wel werd benadrukt dat bij de centrale bank sprake is van een "vooraf vastgestelde methodologie" waarbij de loonontwikkeling gelijk is bij die van vergelijkbare instellingen en van toepassing is op alle medewerkers.

