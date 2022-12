Kaag betreurt veto Hongarije voor miljardensteun aan Oekraïne

dinsdag 6 december 2022 , 16:50

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) vindt het "meer dan betreurenswaardig" dat Hongarije weigert in te stemmen met een EU-steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne volgend jaar. "Dit is een verantwoordelijkheid die wij als Europese Unie hebben en een belofte die we gedaan hebben", zei ze na afloop van een vergadering in Brussel met haar EU-collega's waar Hongarije de afspraak blokkeerde. "Het kan toch niet zo zijn dat die wordt opgehouden door één lidstaat."

Kaag wil het woord koehandel of chantage niet gebruiken maar "Hongarije is in ieder geval een lidstaat die alle middelen inzet om niet mee te werken", zei ze. "Er zijn heel veel zaken die spelen waarbij Hongarije zich eigenlijk buiten de afspraken van de unie stelt."

De EU-leiders spraken afgelopen zomer af het door oorlog geteisterde Oekraïne te blijven helpen om de lopende uitgaven voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen te kunnen betalen. Voor dit jaar werd daarvoor 9 miljard euro uitgetrokken, waarvan 6 miljard daadwerkelijk is gestort. Vorige maand kwam de Europese Commissie met het voorstel voor een nieuw pakket voor 2023 van in totaal 18 miljard euro aan gunstige leningen, waarbij de resterende 3 miljard van dit jaar worden meegeteld. Kiev hoeft tot 2033 geen rente en aflossing aan de EU te betalen.

De commissie wil het geld in vaste termijnen gaan uitkeren, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal, en dat van tevoren met de lidstaten regelen zodat niet bij elke uitkering een lange goedkeuringsprocedure moet worden gevolgd. Maar daar is Hongarije tegen. De ministers hebben de commissie nu gevraagd of er zo snel mogelijk een plan b als oplossing kan worden bedacht. Een optie is het dan maar met 26 in plaats van 27 lidstaten te regelen. Of "Hongarije ruimte te geven om tot inkeer te komen", aldus Kaag.

