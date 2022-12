EU-ministers van Financiën ruzieën over geld voor Hongarije

dinsdag 6 december 2022 , 14:42

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën liggen in Brussel volgens ingewijden stevig met elkaar in de clinch met en over Hongarije. Daardoor namen ze geen besluit over het coronaherstelplan voor Hongarije en het bevriezen van regionale EU-subsidies. Hongarije vertikt het op zijn beurt zijn veto's in te trekken over miljardensteun aan Oekraïne volgend jaar en over de invoering van een minimumwinstbelasting van 15 procent.

De voorzitter van de ministerraad, de Tsjech Zbyněk Stanjura, wilde alle vier de dossiers als één pakket afhandelen maar dat bleek al snel een onhaalbare kaart. Mogelijk gaan de EU-leiders zich op hun top over twee weken met het zogenoemde 'hoofdpijndossier Hongarije' bezig houden om oplossingen te vinden.

Vorige maand keurde de Europese Commissie na maandenlange onderhandelingen met de Hongaarse regering het coronaherstelplan van Hongarije goed. Maar de commissie eist dat het land eerst een lange lijst maatregelen afwerkt om de rechtsstaat te herstellen, voordat Brussel een euro van de beschikbare 5,8 miljard zal uitkeren. Daarnaast stelt de commissie voor om 7,5 miljard euro aan subsidies uit EU-fondsen voor arme regio's voor Hongarije te blokkeren tot concrete stappen zijn gezet om de corruptie in het land te bestrijden.

Vooral over het bevriezen van 65 procent van de zogeheten cohesiefondsen voor Hongarije lopen de gemoederen hoog op. Grote lidstaten als Frankrijk, Duitsland en Italië willen dat de commissie bekijkt welke (wettelijke) maatregelen Boedapest sinds 19 november heeft getroffen, de laatste deadline die de commissie aan Hongarije had gesteld. Het land heeft sindsdien echter versneld stappen gezet en daarom zou de straf omlaag kunnen. Die beslissing moet wel voor 19 december genomen worden, want dan vervalt deze procedure waarbij voor het eerst een rechtsstaattoets is gekoppeld aan uitgaven van de EU-begroting.

De ministers hebben de commissie ook de opdracht gegeven om een uitweg te vinden voor de 18 miljard euro beoogde steun voor Oekraïne. Hongarije wil niet garant staan voor die EU-steun.

Nederland pleit al langer voor streng optreden tegen Hongarije. Het schaart zich tot dusver achter de stappen die de commissie heeft gezet om de fondsen voor Hongarije te bevriezen.

