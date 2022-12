EU-boetes dreigen voor Rabobank en Deutsche Bank om kartelvorming

dinsdag 6 december 2022 , 12:00

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Rabobank en Deutsche Bank hebben met geheime afspraken over de handel in staatsobligaties de Europese concurrentieregels geschonden, denkt de Europese Commissie. Als nader onderzoek dat bevestigt, hangen de twee banken hoge boetes boven het hoofd.

De Nederlandse en Duitse bank hebben tussen 2005 en 2016 marktgevoelige informatie over staatsobligaties uitgewisseld en hun prijzen en handelsstrategieën op elkaar afgestemd, denkt de commissie. Handelaren van de beide banken zouden via e-mails en in chatrooms daarover contact hebben onderhouden.

De banken vroegen de commissie aanvankelijk om een schikking, maar omdat dat niet opschoot zet het dagelijks bestuur van de EU nu de strafprocedure door. Als die inderdaad uitwijst dat Rabobank en Deutsche Bank de regels hebben overtreden, kan de commissie boetes opleggen tot een hoogte van 10 procent van de mondiale jaaromzet. Dat zou bij beide banken in de miljarden lopen. Rabobank boekte vorig jaar een jaaromzet van ruim 12 miljard euro.

"Het is nu aan Rabobank en Deutsche Bank om op onze zorgen te reageren", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager. "Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat financiële instellingen geen praktijken aanhouden die de concurrentie in obligatiemarkten inperken."

Rabobank wijst erop dat het onderzoek nog loopt en zegt dat de grootbank zijn medewerking daaraan verleent. Zolang het onderzoek nog niet is afgerond wil de bank daarover niets kwijt. De banken krijgen de gelegenheid om het belastende bewijs tegen hen tegen het licht te houden en daarop te reageren.

Toezichthouders betrapten Rabobank eerder al eens op het manipuleren van internationale rentetarieven. Die zogeheten Libor-zaak werd uiteindelijk geschikt. Dat kostte Rabobank 774 miljoen euro.

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, is in het verleden in een reeks schandalen verwikkeld geweest, waaronder met Libor, belastingontduiking, witwassen en de verkoop van rommelhypotheken. Dat heeft de bank al miljarden aan boetes opgeleverd.

Vorig jaar legde de Europese Commissie ook al een aantal banken, waaronder het Zwitserse UBS, boetes op om het manipuleren van de obligatiehandel.

