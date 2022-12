Marechausseebaas op koers om EU-grenswacht te gaan leiden

maandag 5 december 2022 , 21:41

BRUSSEL (ANP) - Marechausseecommandant Hans Leijtens ligt op koers om Frontex, de Europese grens- en kustwacht, te gaan leiden. De migratiespecialisten van het Europees Parlement zien in de Nederlander de juiste man om orde op zaken te stellen bij Frontex, dat voortdurend onder vuur ligt.

De vorige directeur van Frontex, dat almaar uitdijt en van alle EU-agentschappen het meest te besteden heeft, ruimde in april het veld na een hard rapport van de Europese fraudebestrijdingsdienst. Frontex liet toe dat EU-landen als Griekenland migranten op illegale wijze terugstuurden, constateerde de waakhond. Die zogeheten pushbacks werden vervolgens verdoezeld en medewerkers die mensenrechtenschendingen moesten tegengaan werden geïntimideerd.

De 59-jarige Leijtens, die onder meer ook al de baas was van de Belastingdienst, moet afrekenen met twee concurrenten om Frontex-directeur te kunnen worden. Hij is de favoriet van de commissie van het Europees Parlement die over migratie gaat, bleek maandag. De fractievoorzitters in het parlement moeten die voorkeur nog overnemen en Leijtens voordragen, maar het is ondenkbaar dat zij nu nog kiezen voor zijn Letse of Kroatische rivaal.

De uiteindelijke keuze is aan de EU-landen, die nog voor Kerstmis willen beslissen. Zij kunnen de voordracht naast zich neerleggen, maar dat zou onverstandig zijn, klinkt het rond het Europees Parlement. De nieuwe directeur zou dan geen frisse, maar een valse start maken en meteen een sceptisch parlement tegenover zich vinden. Ingewijden wijzen erop dat Leijtens brede steun heeft gekregen, van alle middenpartijen die er in het EU-parlement toe doen.

Nederlandse Europarlementariërs in de zogeheten LIBE-commissie, ook al zijn ze van heel verschillende snit, zijn blij dat Leijtens is komen bovendrijven. CDA'er Jeroen Lenaers noemt Leijtens een "uitstekende kandidaat" en ook zijn GroenLinks-collega Tineke Strik verwacht wat van de Nederlander. Die heeft volgens haar toegezegd als Frontex-baas veel opener te willen optreden en niet te schromen om lidstaten aan te pakken die een loopje nemen met de mensenrechten.

