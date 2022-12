Ierse minister Donohoe formeel herkozen als Eurogroepvoorzitter

maandag 5 december 2022 , 19:16

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van de eurolanden (Eurogroep) hebben formeel de Ier Paschal Donohoe voor een tweede termijn als hun voorzitter aangesteld. Hoewel Donohoe binnenkort een andere functie binnen de Ierse regering krijgt, kan hij nog 2,5 jaar aanblijven.

Donohoe's huidige mandaat loopt op 13 januari af. De termijn van de prestigieuze job kan één keer verlengd worden als de Eurogroep daarmee instemt. Door een herschikking van het Ierse kabinet wordt de 48-jarige Donohoe half december minister van Overheidsuitgaven. Dat betekent dat daarna twee Ierse ministers in de Eurogroep zitten: een nieuwe van Financiën en Donohoe als "neutrale" voorzitter. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

Het is ongebruikelijk dat er twee vertegenwoordigers van een regering in de Eurogroep zitten, maar het is eerder voorgekomen. Tussen 2009 en 2013 was de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker voorzitter en zat zijn minister van Financiën Luc Frieden ook aan. Ook Nederland heeft er even twee gehad. Dat gebeurde nadat Jeroen Dijsselbloem in 2017 als minister van Financiën was afgetreden maar hij tot begin 2018 als Eurogroepvoorzitter mocht aanblijven. Wopke Hoekstra zat toen als minister van Financiën ook in de Eurogroep.

Minister Sigrid Kaag feliciteert de Ier op Twitter en zegt uit te kijken "naar een volgende periode van vruchtbare samenwerking om onze inzet voor een sterke en veerkrachtige eurozone voort te zetten."

