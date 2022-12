Kaag bepleit dialoog voor oplossing marktverstorende subsidies VS

maandag 5 december 2022 , 19:04

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag van Financiën wil het liefst dat de EU in gesprek met de Amerikanen een oplossing kan vinden voor marktverstorende groene subsidies die Washington volgende maand invoert. Maar het is volgens haar ook belangrijk om te "kijken naar wat we in de EU moeten doen, en wanneer, en of we dat gezamenlijk kunnen doen", zei ze in Brussel.

Binnen de EU zwelt de kritiek op de Amerikaanse plannen aan, en ook de roep om tegenactie. Met de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA) maakt de regering in Washington honderden miljarden dollars aan subsidies en belastingvoordelen vrij voor de overgang naar milieuvriendelijkere technologieën. Daardoor wordt de Europese industrie benadeeld, zeggen critici.

"Er is maar één antwoord op de Amerikaanse IRA en dat is een Europese IRA", betoogde de Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) in Brussel bij zijn EU-collega's. Hij pleitte onder meer voor subsidies op producten zoals duurzaam in de EU geproduceerde batterijen of halfgeleiders. Zaterdag hintte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op versoepeling van de Europese staatssteunregels, zodat bedrijven en overheden meer slagkracht krijgen.

Daar is Nederland traditioneel terughoudend in, maar volgens Kaag moet de EU wel bedenken "wat we doen om onze strategische autonomie te versterken, wat we doen om de energietransitie te bevorderen en wat we doen om belangrijke industrieën en sectoren te verduurzamen". De Amerikaanse situatie vraagt "om snelle en slimme analyses" om duidelijk te krijgen welke nieuwe wetgeving of afspraken nodig zijn en welke moeten worden aangepast, aldus Kaag.

Delen

Terug naar boven