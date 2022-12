Kaag verdedigt 'expansieve begroting' tegen Brusselse kritiek

maandag 5 december 2022 , 16:50

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) zal de Nederlandse begroting in Brussel verdedigen en uitleggen dat het kabinet het belangrijk vindt om miljarden extra geld uit te geven. Het gaat om investeringen die nodig zijn voor het "Nederland van de toekomst", zei Kaag bij aankomst in Brussel voor een vergadering van de Eurogroep.

De ontwerpbegrotingen voor 2023 worden voor het eerst besproken door de EU-ministers van Financiën. Nederland heeft nog steeds de reputatie een van de zuinige EU-landen te zijn. Maar de Europese Commissie oordeelde vorige maand kritisch over de ontwerpbegroting die Den Haag heeft ingediend. "Ik herken dat wel. Het is kritiek op de grootte van de begroting. Die is aan de expansieve kant", aldus Kaag. "Maar wij staan achter dit besluit."

De commissie maant Nederland "de nodige maatregelen te nemen" om te zorgen dat het verwachte overheidstekort en de overheidsschuld in 2023 niet verder toenemen. Nederland vaart een "expansieve begrotingskoers" die niet wordt veroorzaakt door tijdelijke en gerichte energiemaatregelen voor huishoudens en bedrijven en de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, vindt ze. Een slimme steunmaatregel is bijvoorbeeld burgers en bedrijven helpen hun energierekening te betalen en ze tegelijk stimuleren op stroom te besparen, door bijvoorbeeld een prijsplafond op een energierekening zoals Nederland begin volgend jaar wil invoeren.

Die maatregel zit niet in de ontwerpbegroting "maar ik neem het hier wel vast mee", zei Kaag. "We kunnen wel doen alsof we dit niet hadden gepland voor 2023 maar het hoort nu wel bij die expansieve uitgaven."

