Brussel houdt vol: Nederland weet genoeg voor vrij reizen Bulgaren

maandag 5 december 2022 , 16:35

BRUSSEL (ANP) - Nederland zegt ten onrechte dat nog niet is aangetoond dat Bulgarije klaar is voor aansluiting bij de zone voor paspoortvrij reizen, vindt de Europese Commissie. Het is volkomen duidelijk dat het Balkanland aan alle eisen voor het Schengengebied voldoet, onderstreept verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson.

Nederland blijft zich verzetten tegen de toetreding van Bulgarije tot de Schengenzone. Eerst moet de commissie hebben vastgesteld dat je bijvoorbeeld "niet als er een grenshek staat met een 50 eurobiljet alsnog" de grens over kunt, zei premier Mark Rutte vrijdag. De Bulgaarse president reageerde boos op die "onacceptabele suggestie". De commissie ziet voor zulke praktijken "geen enkele" aanwijzing, zegt Johansson.

De EU-landen beslissen donderdag over het verwelkomen van Bulgarije, Roemenië en Kroatië in het Schengengebied. "Alle rapporten maken duidelijk" dat ze "volledig voldoen aan de voorwaarden om volledig lid te zijn van Schengen", benadrukt Johansson. "En dat is wat ik verwacht dat uit de stemming van donderdag komt."

Alleen Nederland en mogelijk een enkele medestander als Oostenrijk zijn nog tegen de toetreding gekant. Eurocommissaris Margaritis Schinas verwijt de tegenstanders oneerlijkheid. Wie twijfelt aan het oordeel van de commissie moet "weten dat Schengenuitbreiding feitelijk leidt tot meer en betere controle en niet minder", waarschuwt hij. "Het is een mythe en het is oneerlijk" om het omgekeerde te beweren.

Delen

Terug naar boven