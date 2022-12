Lelylijn maakt kans op miljoenensubsidie van Europese Unie

maandag 5 december 2022 , 13:25

BRUSSEL (ANP) - De geplande Lelylijn, een spoorlijn die Groningen en Lelystad moet gaan verbinden, maakt kans op subsidie van de Europese Unie. De verbinding wordt opgenomen in een spoornetwerk dat de EU belangrijk vindt en financieel steunt, hebben de verantwoordelijke ministers van de EU-landen afgesproken.

Noord-Nederland droomt al jaren van de lijn door Flevoland, Friesland en Groningen, met waarschijnlijk stops in Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Die zou de reistijd tussen het noorden en de Randstad fors kunnen bekorten. Nu moeten reizigers uit of naar de Randstad nog omreizen over Zwolle en Meppel. Die verbinding is ook nog gevoelig voor panne en vertraging.

De Lelylijn gaat deel uitmaken van het zogeheten uitgebreide TEN-T-netwerk van de EU, als het Europees Parlement daar - zoals verwacht - mee instemt. Wel kan het nog een jaar duren voor dat helemaal rond is. Op hoeveel Europees geld de lijn, die voorlopig is begroot op minstens 6 miljard euro, vervolgens kan rekenen staat nog niet vast. De EU zou voor zulke projecten de helft van de kosten voor planstudies willen dragen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen hoopt de spoorverbinding na dit "mooie sinterklaascadeau" nu bevorderd te krijgen tot het 'kernnetwerk' van TEN-T. Dat kan nog veel meer subsidie opleveren, want het gros van de Europese spoormiljarden gaat naar dat hoofdnet. De EU zou dan 30 procent van de totale kosten op zich kunnen nemen.

Daarvoor moet Heijnen wel Duitsland aan boord zien te krijgen, zegt ze. De Lelylijn zou bijvoorbeeld deel kunnen gaan uitmaken van een langere treinverbinding naar het oosten. Ze gaat "binnenkort" weer met haar Duitse collega in gesprek "om ervoor te zorgen dat we ook daar enthousiasme krijgen". En "uiteraard zal ik ook de komende tijd gebruiken om bij Nederlandse Europarlementariërs erop aan te dringen dit ook bij Duitse collega's hoog op de agenda te krijgen".

