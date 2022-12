Von der Leyen wil actie tegen marktverstorende subsidies VS

zondag 4 december 2022 , 16:20

Bron: Flickr / jlhervàs / CC BY 2.0

BRUGGE (ANP/AFP) - Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft problemen met economische plannen van de Verenigde Staten. Een wet waarmee de Amerikaanse president Joe Biden honderden miljarden dollars vrijmaakt voor de overgang naar milieuvriendelijkere technologieën zorgt volgens haar voor "verstoringen" die de Europese Unie moet tegengaan. Andere Europese leiders leverden eerder ook al kritiek op de maatregelen, die ze zien als een vorm van protectionisme.

Steen des aanstoots is de Inflation Reduction Act (IRA) van de Amerikanen. Naast miljarden aan subsidies voor groene energie zijn daarin belastingvoordelen opgenomen voor de aankoop van elektrische auto's en accu's die in de VS zijn geproduceerd. Europese landen vrezen dat hun industrie op achterstand komt door die maatregelen.

Volgens Von der Leyen moet de EU daarom "actie ondernemen om het speelveld weer gelijk te maken als de IRA en andere maatregelen voor verstoringen zorgen", zei ze in een toespraak in Brugge. De EU moet daarom met de VS om tafel "om enkele van de zorgwekkendste aspecten van de wet te bespreken." Brussel moet daarnaast zelf aan de slag om gemakkelijker publiek geld vrij te maken voor de energietransitie, zei Von der Leyen.

De Franse president Emmanuel Macron sprak tijdens een staatsbezoek aan de VS al van een "super agressieve" opstelling van de Amerikanen tegenover het Europese bedrijfsleven. Biden meldde vervolgens afspraken te hebben gemaakt met de Fransman om hun klimaat- en energiebeleid beter op elkaar af te stemmen.

Onder Bidens voorganger Donald Trump verzuurden de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS. Hij voerde heffingen op staal en aluminium uit Europese landen, waarop Brussel terugsloeg met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Daarnaast speelde een langslepende ruzie over staatssteun aan vliegtuigbouwers Boeing en Airbus door respectievelijk de VS en de EU.

Delen

Terug naar boven