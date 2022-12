Finse premier Sanna Marin: Europa kan niet zonder de VS

zaterdag 3 december 2022 , 1:41

Bron: The Council of the European Union

SYDNEY (ANP) - Sanna Marin, de premier van Finland, zegt dat Europa "niet sterk genoeg" is om de Russische invasie van Oekraïne alleen te trotseren, en daarom de hulp van de VS nodig heeft. Tijdens een bezoek aan Australië zei de regeringsleider van het aspirant-lid van de NAVO ook dat Europa zijn defensie moet versterken.

"Ik moet genadeloos eerlijk zijn: Europa is momenteel niet sterk genoeg. Zonder de VS zouden we in de problemen zitten", aldus de 37-jarige Marin tijdens een toespraak voor een denktank in Sydney.

De VS zijn veruit de grootste schenker van militaire assistentie aan Oekraïne. Sinds de invasie door Rusland in februari heeft Washington het land meer dan 19 miljard dollar (zo'n 18 miljard euro) aan militaire hulp geschonken. De EU heeft tot dusver 3,1 miljard euro toegekend, volgens een recente berekening van het Britse parlement.

"Europa moet zich ervan vergewissen die capaciteiten op te bouwen, wat betreft eigen defensie en de Europese defensie-industrie, en ervoor te zorgen dat we verschillende soorten situaties het hoofd kunnen bieden", zei Marin. Ook bekritiseerde Marin de Europese landen die de voorbije jaren de banden met Moskou trachtten te verstevigen, zonder schuldigen te noemen. "Lange tijd dachten we dat door energie van Rusland te kopen we oorlog zouden voorkomen. Die mentaliteit was helemaal verkeerd." Met name Duitsland hing die strategie aan.

