Europese Commissie wil in EU zelfde straf bij ontduiken sancties

vrijdag 2 december 2022 , 15:53

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt voor overal in de Europese Unie dezelfde regels en strafmaten in te voeren voor het ontduiken van sancties tegen Rusland. Russische oligarchen en bedrijven waartegen EU-sancties zijn ingesteld, kunnen nu nog sancties omzeilen doordat ze anders worden uitgevoerd of bestraft in de verschillende EU-landen. Zo vinden oligarchen openingen om hun eigendommen uit het zicht te houden, stelt het dagelijks EU-bestuur.

De commissie wil dat het verdoezelen van bezit of een poging daartoe, of het verhullen wie de uiteindelijke eigenaar is, overal in de EU strafbaar wordt met als maximumstraf minstens vijf jaar gevangenis. Bedrijven die sancties (proberen te) ontduiken, riskeren een boete van 5 procent van hun wereldwijde jaaromzet, als het aan de commissie ligt.

Al kort na de invoering van de eerste sancties tegen oligarchen en andere personen die heulen met de Russische president Vladimir Poetin, werd duidelijk hoe moeilijk het is om erachter te komen welke huizen, jachten, bedrijven, bankrekeningen en andere middelen daadwerkelijk van hen zijn. Huizen werden bijvoorbeeld snel op naam van familie of vrienden gezet, en bedrijven via ingewikkelde constructies geherstructureerd zodat de gesanctioneerde buiten beeld raakte. Gemeenschappelijke EU-regels moeten aan dergelijke trucjes een einde maken. Volgens de commissie maken ze ook onderzoek, vervolging en bestraffing van ontduiking van sancties eenvoudiger.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten de voorstellen goedkeuren.

