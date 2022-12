623 miljoen euro EU-steun voor Nederlandse klimaatmaatregelen

vrijdag 2 december 2022 , 14:34

Bron: Brookhaven National Laboratory

BRUSSEL (ANP) - Nederland krijgt 623 miljoen euro aan Europese subsidies voor klimaatmaatregelen in zes regio's. Het geld wordt onder meer gestoken in groene technologieën voor de chemische industrie en de staalproductie, in regionale netwerken voor hernieuwbare waterstof en in de omscholing van 49.000 werknemers die nu nog in de fossiele sector werken. Het gaat om de regio's Groningen en Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg.

De subsidies komen uit het Europese fonds voor een rechtvaardige transitie, ofwel JTF, dat als onderdeel van de Green Deal werd opgezet. De EU-landen hebben afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn maar regio's die bijzonder zwaar worden getroffen door de overgang naar een klimaatneutrale economie kunnen een beroep op het JTF doen. De Europese Commissie heeft de plannen voor de zes Nederlandse regio's nu goedgekeurd.

De miljoenen, die tot en met 2027 beschikbaar zijn, worden ook gebruikt om biogebaseerde grondstoffen in de chemische industrie te introduceren, aldus de commissie. Ook is er steun voor energie-efficiënte huisvesting, de productie van hernieuwbare energiebronnen en klimaatneutrale logistiek, bijvoorbeeld via de elektrificatie van binnenschepen.

