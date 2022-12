Media: Europees akkoord in zicht voor prijsplafond Russische olie

vrijdag 2 december 2022 , 0:12

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Een langverwacht akkoord over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd, is in zicht, melden bronnen aan persbureau Reuters. De Europese lidstaten moeten vrijdag hun handtekening nog onder het akkoord zetten, maar het lijkt erop dat de deadline van 5 december om Rusland verder te straffen voor de oorlog in Oekraïne gehaald wordt.

Het idee voor een prijsplafond komt van de G7-landen, de grootste economieën ter wereld, die de Russische inkomsten uit de olie-export willen aanpakken. Volgens persbureau Bloomberg komt het prijsplafond op 60 dollar (57 euro) per vat te liggen. Dat is lager dan wat ingewijden in een eerder stadium van de onderhandelingen meldden, toen zou een vat (van 159 liter) nog maximaal zo'n 65 tot 70 dollar gaan kosten.

De gesprekken over het prijsplafond liepen vast omdat onder andere Polen een lager bedrag vast wilde leggen, om zo meer druk te zetten op de oliewinsten van Moskou. De productiekosten van Russische olie liggen namelijk veel lager dat het plafond. In het akkoord dat op handen is zou ook een mechanisme zijn ingebouwd dat het prijsplafond 5 procent onder de marktprijs houdt.

Hoe Rusland gaat reageren op het prijsplafond is nog onduidelijk. Vorige maand zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov nog dat zijn land geen olie en gas zal exporteren naar landen die een prijsplafond op Russische aardolie steunen.

