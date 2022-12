Na geruzie toch akkoord over nieuw Europees gevechtsvliegtuig

donderdag 1 december 2022 , 18:37

PARIJS (ANP) - Twee grote luchtvaartconcerns hebben een akkoord bereikt over een samenwerking aan een nieuw Europees gevechtsvliegtuig. Dat zei de topman van Dassault Aviation, een Franse vliegtuigfabrikant die eerder met branchegenoot Airbus ruziede over het pan-Europese project. "Het is vandaag gelukt. We hebben een overeenkomst met Airbus", zei bestuursvoorzitter Éric Trappier in een interview met de krant Le Figaro.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde in 2017 samen met de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel een Europa-breed project aan waaruit een nieuw gevechtsvliegtuig zou moeten komen. Dit zogeheten Future Combat Air System (FCAS) moet de vervanger worden van de Eurofighters, waar Duitse en Spaanse militairen mee vliegen, en de Franse Rafale-toestellen. Het doel is om de nieuwe straaljagers in 2040 in gebruik te nemen.

Maar het duurde lang voordat Airbus en Dassault het eens konden worden over de voorwaarden aan het project, waar ook de Spaanse ontwikkelaar van defensiesystemen Indra aan meewerkt. Daarbij liepen ook de spanningen tussen Frankrijk en Duitsland op.

Aan de ene kant zou Dassault hebben geweigerd een compromis te sluiten rond patenten. Daarnaast eiste Airbus naar verluidt een groter deel op van de werkzaamheden, die samen zo'n 100 miljard euro gaan kosten, om op gelijke hoogte te komen met Dassault.

De gezamenlijke ontwikkeling van een gevechtsvliegtuig was aanvankelijk bedoeld om voor meer Europese eenheid te zorgen. Dat was een reactie op de migratiecrisis in 2015 en het besluit van de Britten om uit de Europese Unie te stappen.

