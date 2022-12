Google verzet zich opnieuw tegen EU-boete van ruim 4 miljard

donderdag 1 december 2022 , 16:05

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Google vecht opnieuw een miljardenboete van de Europese Commissie aan. Het internetbedrijf achter de gelijknamige zoekmachine en videosite YouTube moet een boete van ruim 4,1 miljard euro betalen wegens het wegdrukken van concurrenten op telefoons die met zijn besturingssysteem Android werken.

De Europese Commissie beboette Google in 2018 al voor verboden afspraken met smartphonefabrikanten en telecombedrijven ten faveure van de eigen zoekmachine. Een eerder beroep tegen die geldstraf bij de op één na hoogste rechter leidde ertoe dat Google de aanvankelijke boete van meer dan 4,3 miljard euro iets verlaagd kreeg. Maar de geldstraf was voor het grootste deel terecht, oordeelde het Gerecht van de Europese Unie.

Google is het daar nog steeds niet mee eens en meldt nu dat op "bepaalde vlakken juridische verheldering nodig is". Daarom stapt het bedrijf nu naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. "Android heeft voor meer keuzevrijheid gezorgd, niet minder, en ondersteunt duizenden succesvolle bedrijven in Europa en wereldwijd."

In totaal legde de Europese Commissie het Amerikaanse techbedrijf 8 miljard euro aan boetes op wegens machtsmisbruik. Zo moest Google bijna 1,5 miljard euro betalen omdat het bedrijf zijn eigen advertentiedienst AdSense zou voortrekken ten nadele van andere advertentieverkopers. Ook hiertegen ging het bedrijf in beroep.

Delen

Terug naar boven