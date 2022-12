EU-kopstuk Michel vraagt Chinese president om Poetin te bewerken

donderdag 1 december 2022 , 15:02

BEIJING/BRUSSEL (ANP) - EU-kopstuk Charles Michel heeft op bezoek in Beijing China opgeroepen Rusland van verder geweld tegen Oekraïne te weerhouden. De Chinese president Xi Jinping benadrukte dat er een politieke oplossing voor het conflict moet komen.

Michel, voorzitter van de raad van regeringsleiders van de Europese Unie, sprak ongeveer drie uur met Xi. Hij stond voor een ingewikkelde opdracht, omdat de verstandhouding met China de afgelopen jaren rap is verslechterd. De EU verweert zich, mede op aansporing van de Verenigde Staten, tegen de groeiende greep van China op de Europese en wereldeconomie. Dat China partij blijft kiezen voor Rusland in de Russische oorlog tegen Oekraïne heeft nog meer verwijdering gebracht.

"Ik heb er bij president Xi op aangedrongen zijn invloed op Rusland aan te wenden om het VN-handvest te eerbiedigen", zei Michel na afloop van het bezoek. Het Westen wijst er steeds op dat de VN-regels de Russische invasie van het soevereine Oekraïne verbieden. Michel hield Xi volgens zijn woordvoerder voor dat China moet "bijdragen aan de beëindiging van Ruslands brute verwoesting en bezetting". Of Michel denkt dat Xi zijn Russische collega Vladimir Poetin inderdaad gaat bewerken, liet hij in het midden.

Xi hield het bij de stelling dat "het oplossen van de Oekraïne-crisis met politieke middelen in het belang van Europa en het gemeenschappelijke belang van alle landen in Eurazië is". Het is volgens de net weer herbenoemde president "noodzakelijk escalatie en uitbreiding van de crisis te vermijden".

Michels toch al omstreden bezoek vond ook nog eens plaats na dagenlange, voor China ongekende protesten tegen het strenge Chinese coronabeleid. Michel heeft de Chinese coronamaatregelen en de heel andere Europese koers met Xi besproken, zegt de woordvoerder van de raadsvoorzitter. Evenals "de reacties van de samenleving" daarop.

