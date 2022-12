EU lanceert initiatief om laptops naar Oekraïne te sturen

donderdag 1 december 2022 , 14:03

BRUSSEL (ANP) - Leraren, kinderen, verplegers, artsen en ambtenaren in het door oorlog geteisterde Oekraïne hebben dringend behoefte aan laptops, tablets en smartphones. De Europese Commissie roept burgers en bedrijven in de EU daarom op om nieuwe en goed functionerende tweedehands apparaten die mogelijk ongebruikt thuis of op kantoor rondslingeren, te doneren. Het initiatief is Laptops for Ukraine gedoopt.

Volgens de Oekraïense autoriteiten staan naar schatting 70.000 leerkrachten te springen om een laptop, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. Ongeveer 5000 scholen in de door Russische aanvallen meest getroffen regio's hebben computers nodig om 200.000 leerlingen aan het leren te houden. Nog veel meer laptops, tablets en mobieltjes zijn nodig in ziekenhuizen en bij de overheid.

De commissie vraagt bedrijven gul te doneren maar roept ook kleinere organisaties en burgers op elektronische apparaten te geven. Daarvoor zullen verschillende verzamelpunten worden opgezet. In Brussel worden alle EU-instellingen afgeschuimd op bruikbare apparatuur, zegt de commissie.

Naast militaire, humanitaire en financiële steun die Europa zoveel mogelijk aan Oekraïne geeft, is ook praktische hulp nodig, aldus de commissie. Eerder deze maand riep ze al op generatoren en transformators te verzamelen, nadat Russische raketten deels de energievoorziening hadden uitgeschakeld. De EU kan via het zogeheten Europese mechanisme voor civiele bescherming zorgen dat de spullen naar Oekraïne gaan en daar verder worden gedistribueerd. Ook neemt ze de kosten van het vervoer op zich.

