Mensenrechten- en klimaatregels EU voor bedrijven dichterbij

donderdag 1 december 2022 , 12:42

BRUSSEL (ANP) - Grote bedrijven in de Europese Unie moeten volgens de EU-landen zorgen dat ze de mensenrechten en het klimaat niet schaden. Nieuwe EU-regels die dat moeten waarborgen zijn met de steun van de lidstaten een grote stap dichterbij. De lidstaten willen de regels de eerste jaren wel reserveren voor alleen de allergrootste bedrijven.

De regels voor 'gepaste zorgvuldigheid' moeten bedrijven aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze moeten misstanden bij bijvoorbeeld leveranciers en onderaannemers opsporen en aanpakken. Zoals kinderarbeid in de textielindustrie of het platbranden van regenwoud.

De economieministers van de EU-landen willen de regels de eerste drie jaar voorbehouden aan bedrijven met meer dan 1000 werknemers en een omzet van minstens 300 miljoen euro. Zij moeten een plan voor ‘due diligence’ opstellen en zorgen dat het beleid voldoet aan de internationale afspraken over de strijd tegen klimaatverandering.

De lidstaten willen minder ver gaan dan de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de EU had voorgesteld de nieuwe regels op te leggen aan bedrijven met meer dan 500 werknemers en een jaaromzet wereldwijd van minstens 150 miljoen euro. Twee jaar later zouden dan bedrijven met minimaal 250 werknemers en een jaaromzet van 40 miljoen euro wereldwijd in risicovolle sectoren zoals de mijnbouw of kledingindustrie aan de beurt zijn.

Binnenkort beginnen onderhandelingen over definitieve wetgeving met het Europees Parlement. Naar verwachting kunnen die nog een hele toer worden omdat het parlement strengere eisen wil.

Delen

Terug naar boven