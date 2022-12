Laagste werkloosheid eurozone ooit door krappe arbeidsmarkt

donderdag 1 december 2022 , 11:56

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is in oktober naar het laagste niveau ooit gedaald, geholpen door de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de werkloosheid die maand uit op 6,5 procent, tegen 6,6 procent een maand eerder. Ook in de gehele Europese Unie was een daling te zien, van 6,1 naar 6 procent van de beroepsbevolking.

Volgens Eurostat waren er in oktober in de eurolanden bijna 10,9 miljoen mensen werkloos. Voor de EU ging het om 12,9 miljoen mensen zonder betaald werk. In Griekenland en Spanje lag de werkloosheid zoals gewoonlijk het hoogst met respectievelijk 11,6 en 12,5 procent. De laagste werkloosheid werd gemeten in Tsjechië (2,1 procent) en Duitsland (3 procent). Voor Nederland meldde Eurostat een werkloosheid van 3,7 procent.

De jeugdwerkloosheid in het eurogebied bedroeg 2,3 miljoen mensen. Dat was voor de EU minder dan 2,9 miljoen personen jonger dan 25 jaar. Ook hier waren Griekenland en Spanje koplopers en waren de niveaus het laagst in Tsjechië en Duitsland. Nederland kende volgens Eurostat een jeugdwerkloosheid van 7,8 procent.

In een commentaar schrijft ING-econoom Bert Colijn dat de arbeidsmarkt robuust blijft ondanks de afzwakkende economie. Hij denkt wel dat de werkloosheid weer licht kan gaan stijgen nu veel bedrijven het wat kalmer aan lijken te doen met het aannemen van nieuw personeel. Maar vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zal er geen sprake zijn van een sterke toename van de werkloosheid, aldus Colijn.

