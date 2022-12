Europol ontmantelt netwerk dat gevaarlijk paardenvlees verkoopt

donderdag 1 december 2022 , 11:41

DEN HAAG (ANP) - Europol heeft in Spanje en België 41 mensen gearresteerd voor het verkopen van mogelijk gevaarlijk paardenvlees. Het Europese criminele netwerk wordt in verband gebracht met voedselfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook is in Spanje een halve ton paardenvlees in beslag genomen.

Het vlees werd volgens Europol verkocht in Spanje en België, maar ook in Duitsland en Italië. De verdachten kochten goedkope paarden in Spanje op die niet bedoeld waren als voedsel. Ze vervalsten de documenten zodat niet te herleiden was waar het paardenvlees vandaan kwam.

De politie heeft bij een inval in Spanje tachtig paarden gevonden, die ziek en mishandeld zijn. Als paarden geen goede zorg krijgen en ziek worden, is het gevaarlijk voor mensen om hun vlees te eten. Europol denkt dat de criminelen miljoenen hebben verdiend door hun vlees toch als voedsel te verkopen.

De criminelen die zijn opgepakt hadden verschillende functies: van dierenartsen die documenten vervalsten en mensen die het transport verzorgden tot de slachters.

