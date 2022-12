Coronapil Pfizer nu echt verkrijgbaar voor kwetsbare patiënten

donderdag 1 december 2022 , 10:21

UTRECHT (ANP) - De coronapillen van Pfizer, die kunnen voorkomen dat kwetsbare mensen ernstig ziek worden van een coronabesmetting, zijn nu daadwerkelijk beschikbaar in Nederland. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) laat dat weten. Het genootschap kwam al eerder met een richtlijn, maar op de medicijnen was het nog wachten.

Het middel Paxlovid werd al in januari goedgekeurd door de Europese Commissie, na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De onderhandelingen tussen Pfizer en de overheid over de leveringsvoorwaarden duurden daarna nog maanden. Eerder deze maand werd bekend dat de medicijnen vanuit de basisverzekering worden vergoed voor een beperkte groep.

De coronapil mag volgens de NHG-richtlijn alleen worden voorgeschreven aan patiënten die een sterk verhoogd risico lopen, bijvoorbeeld door een afweerstoornis of een orgaantransplantatie. Ook mensen met ernstige hart- of longaandoeningen die niet zijn gevaccineerd en vermoedelijk ook geen eerdere coronabesmetting hebben doorgemaakt, komen in aanmerking.

Voor artsen is het verder belangrijk om te weten dat het medicijn "veel interacties kent met andere geneesmiddelen en dat patiënten niet zwanger mogen zijn", voegt het huisartsengenootschap eraan toe.

Wie de pillen krijgt voorgeschreven, moet vijf dagen lang iedere twaalf uur drie pillen innemen, dus dertig in totaal. Daarmee wordt het risico op een ernstig verloop van de ziekte sterk verkleind. Eén kuur kost 1242 euro.

