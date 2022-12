Macron noemt Amerikaanse klimaatsubsidies 'superagressief'

donderdag 1 december 2022 , 3:20

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Op de eerste dag van zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten stak de Franse president Emmanuel Macron woensdag zijn mening over Amerikaanse klimaatsubsidies niet onder stoelen of banken. De Fransman stelde dat de Amerikanen zich met hun Inflation Reduction Act "superagressief" opstellen tegenover het Europese bedrijfsleven.

De EU probeert al maanden wat te doen aan de Inflation Reduction Act (IRA) van de Amerikaanse regering. Die geeft Amerikanen bijvoorbeeld subsidie op de aankoop van een elektrische auto met een accu van Amerikaanse makelij. Dat zet de Europese industrie op achterstand en lokt bedrijven misschien zelfs naar de overkant van de Atlantische Oceaan, is de vrees.

De lunchbespreking woensdagmiddag waarbij congresleden en zakenpartners aanwezig waren vond plaats achter gesloten deuren, maar de woorden van Macron werden opgevangen door een verslaggever van persbureau AFP. De president zou zich tegenover zijn gesprekspartners hebben geëxcuseerd voor zijn directe toon, maar ook hebben gezegd: "Het gevolg van de IRA is dat jullie misschien jullie issues oplossen, maar jullie maken mijn problemen groter."

In een officiële toespraak later op de dag was Macron diplomatieker en prees de klimaatvriendelijke aard van de Inflation Reduction Act, maar ook daar liet de Franse president weten: "Dit zijn beslissingen die het Westen zullen verdelen."

