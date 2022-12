EU-regels in de maak om groenwassen met wegvangen CO2 te beletten

woensdag 30 november 2022 , 17:26

BRUSSEL (ANP) - Het wegvangen van CO2 uit de lucht moet aan regels worden gebonden, vindt de Europese Commissie. Die moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de opslag van het broeikasgas in bos, bodem of ondergronds gesteente meer is dan groenwassen, iets duurzamer voorstellen dan het is, en echt verschil maakt in de strijd tegen klimaatverandering.

De wereld kan het niet af met alleen het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zegt Frans Timmermans, de klimaatman van de Commissie. De uitstoot kan immers niet naar nul. Om de opwarming van de aarde niet uit de hand te laten lopen, moet dan ook CO2 uit de lucht worden gehaald, maar inefficiëntie en zwendel liggen op de loer. Timmermans stelt daarom een "certificering" voor, die "garandeert dat als er beweerd wordt dat er een ton koolstof uit de atmosfeer wordt gehaald, we die claim ook kunnen controleren".

Het wegvangen van CO2 staat nog in de kinderschoenen. Veel is onduidelijk, bijvoorbeeld over het accuraat meten van de hoeveelheid verwijderd broeikasgas. Het zet ook pas zoden aan de dijk als de CO2 voor langere tijd uit de atmosfeer blijft en als die niet toch al op andere manieren zou worden opgenomen. Als de opvang maar voor even is of dubbel wordt geteld, zou dat neerkomen op groenwassen. Bovendien is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk en aansprakelijk is als de CO2 weer ontsnapt.

Het nu voorgestelde raamwerk met regels moet, als de EU-landen en het Europees Parlement groen licht geven, op die vragen antwoord geven. In de tussentijd worden verschillende certificaten voor verschillende technieken uitgewerkt.

Klimaatactivisten reageren vooralsnog kritisch. Zo verwijt een koepel van klimaatbeschermers de commissie dat die heel uiteenlopende praktijken op één hoop gooit. Dat vertroebelt, zegt deze CAN. Bovendien verlaagt de commissie in ruil de druk om de uitstoot te verminderen, klagen de klimaatorganisaties. Ook GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is sceptisch en ontwaart "een potentieel drama in wording".

