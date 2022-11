Oekraïne geïrriteerd over loslippige Von der Leyen

woensdag 30 november 2022 , 15:07

Bron: European Commission

BRUSSEL/KIEV (ANP/DPA) - Kiev heeft ontstemd gereageerd op een video die Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag op Twitter heeft geplaatst. Ze zei daarin dat meer dan 100.000 Oekraïense soldaten zijn gesneuveld in de oorlog met Rusland. Von der Leyen heeft de video inmiddels verwijderd en de speech opnieuw geüpload, zonder dat dubieuze aantal.

Een woordvoerder van president Volodimir Zelenski zegt dat een update over het dodental alleen van de hoogste legercommandant, de defensieminister of de president zelf kan komen. Zelenski zal de nieuwe officiële cijfers "op het juiste moment" openbaar maken, aangezien het om gevoelige informatie gaat. Kiev heeft in elk geval aan de Europese Unie gevraagd hoe Von der Leyen aan deze informatie kwam.

Zowel Oekraïne als Rusland maakt zelden bekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Drie weken terug schatte de Amerikaanse generaal Mark Milley dat Oekraïne ongeveer 100.000 doden en gewonden had. Een EU-woordvoerder stelt dat Von der Leyen daar ook op doelde.

In haar toespraak riep ze op tot de vorming van een internationaal tribunaal om de misdaden van Rusland te veroordelen. Ze had het in het verwijderde fragment behalve de gestorven soldaten ook over 20.000 omgekomen Oekraïense burgers.

