Kosovaren kunnen straks gemakkelijker naar EU reizen

woensdag 30 november 2022 , 13:23

BRUSSEL (ANP) - Kosovaren kunnen binnenkort gemakkelijker naar de Europese Unie reizen. Kosovo is een van de weinige Europese landen waar een visum nodig is voor toegang tot de EU, maar die eis vervalt uiterlijk eind volgend jaar.

De Europese Commissie en het Europees Parlement wilden al langer van de visumplicht voor het Balkanstaatje af, maar onder meer Nederland en Frankrijk verzetten zich daartegen. De EU-landen hebben nu echter toch ingestemd, vanwege Kosovo's "inspanningen voor de bewaking van zijn grenzen, voor het in goede banen leiden van migratie en voor de veiligheid". Zij het pas zodra een Europees controlesysteem voor reizigers van start is gegaan. Dat zogeheten ETIAS wordt naar verwachting in november volgend jaar in gebruik genomen.

Kosovaren hoeven echter niet te vrezen dat ze nog veel langer moeten wachten. Uiterlijk 1 januari 2024 hoeven ze niet langer een visum voor de EU aan te vragen, of het ETIAS nu al in de lucht is of niet. Ze zouden dan steeds negentig dagen zonder visum in de unie kunnen doorbrengen, eventueel verspreid over een periode van 180 dagen.

Als het voor Kosovo zover is, zijn alle inwoners van de Westelijke Balkanlanden van de visumplicht ontslagen. De EU is er veel aan gelegen om de regio, waar ook Rusland en China proberen hun invloed te vergroten, naar zich toe te trekken. Alle landen daar streven met meer of minder overtuiging naar het lidmaatschap van de EU. Brussel bemiddelt er onder meer om onderlinge conflicten op te lossen. Zo draaide Kosovo, onder zware Europese en Amerikaanse druk, vorige week bij in een hoogopgelopen ruzie met Servië. Het behoorde ooit tot dat buurland, maar bevocht eind jaren 90 zijn onafhankelijkheid.

De EU-landen moeten het over de visa nog wel eens worden met het Europees Parlement. Dat lijkt een formaliteit.

Delen

Terug naar boven