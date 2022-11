Von der Leyen wil speciaal tribunaal voor berechten Russen en bevroren tegoeden gebruiken

woensdag 30 november 2022 , 12:21

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil de "agressie" van Rusland berechten met een nieuw, speciaal tribunaal. Daarnaast wil zij bevroren Russische tegoeden voorlopig investeren om daarmee geld te verdienen voor Oekraïne.

Rusland maakt zich schuldig aan "agressie tegen een soeverein land", zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het Internationaal Strafhof zou de verantwoordelijken kunnen vervolgen, ware het niet dat Rusland dat hof niet erkent. Daarom stelt de commissie voor een nieuw, gespecialiseerd tribunaal op te richten. Dat kan ook een mengvorm krijgen, met bijvoorbeeld vervolging volgens de Oekraïense wet maar met internationale rechters en internationale procedures.

Daarvoor is dan wel de steun van de internationale gemeenschap nodig. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal nooit met het plan instemmen, al was het maar omdat Rusland het daar kan dwarsbomen. Maar vervolgens kan het worden voorgelegd aan de algemene vergadering met alle VN-landen, die het Russische optreden tegen Oekraïne al eerder veroordeelde.

Het plegen van 'agressie' jegens een ander land wordt internationaal veel minder vaak vervolgd dan bijvoorbeeld oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid. Het is een vager vergrijp, waarvoor vaak niet zozeer ondergeschikten maar juist hun superieuren verantwoordelijk zijn. Die zijn doorgaans moeilijker te pakken.

De commissie zoekt al langer naar manieren om bevroren Russische tegoeden te kunnen gebruiken voor Oekraïne. Nu het moeilijk blijkt om in de EU ondergebracht geld van de Russische centrale bank en schatrijke oligarchen helemaal verbeurd te verklaren, wil ze daar toch munt uit slaan door het "actief te beheren". De miljarden zouden bijvoorbeeld kunnen worden belegd.

De bezittingen blijven wel van de rechtmatige eigenaar en kunnen terug als de sancties worden opgeheven. Met een hooguit minimale rente, zeggen EU-bronnen. Over de 300 miljard euro van de Russische centrale bank zou moeten worden beslist bij uiteindelijke onderhandelingen over vrede, want Rusland moet bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.

Aan beide plannen zitten nog veel haken en ogen en ze vergen nog veel tijd, geven ingewijden toe.

