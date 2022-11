Von der Leyen wil speciaal tribunaal voor berechten Russen

woensdag 30 november 2022 , 9:41

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula vond der Leyen, stelt voor dat de Europese Unie een speciaal tribunaal in het leven roept om Russische misdaden te berechten. Ze suggereert in een twitterbericht dat daarvoor samengewerkt kan worden met het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Ze wil dat de enorme schade die de Russische invasie in Oekraïne heeft aangericht ook wordt verhaald op Russische tegoeden in het buitenland. Rusland wordt er herhaaldelijk van beschuldigd burgerdoelen aan te vallen en opzettelijk de infrastructuur van Oekraïne te verwoesten.

Op de NAVO-ministersconferentie in Boekarest sprak de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock over "elke keer weer nieuwe raketten, stroomuitval en kou" in Oekraïne en noemde de Russische oorlogsvoering "een breuk met de beschaving". De NAVO-ministers zien in de aanhoudende beschietingen van onder meer het energienetwerk dat miljoenen Oekraïners van de meest wezenlijke voorzieningen worden beroofd.

Een Russische regeringswoordvoerster beklemtoonde woensdag dat de NAVO zelf in 1999 opzettelijk en vaak het energienetwerk van Joegoslavië heeft gebombardeerd en de NAVO-woordvoerder Jamie Shea juichte toen: "Het feit dat het licht in 70 procent van het land (Joegoslavië) uitviel, toont dat de NAVO de vinger op de lichtknop heeft nu, we kunnen nu het licht uitdoen wanneer we maar willen of het nodig vinden".

