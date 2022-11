Nederland dreigt topbaan Frontex te missen

woensdag 30 november 2022 , 3:24

MEDIAWATCH (AD) - Nederland kan een hoge EU-functie mislopen doordat het bij een ander Europees onderwerp als enige volhardt in een eerder ingenomen standpunt. Het gaat om de baan van hoogste baas van Frontex, de Europese instelling voor grensbewaking, meldt het AD.

Generaal Hans Leijtens, nu commandant van de Koninklijke Marechaussee, presenteert zich woensdag tijdens een hoorzitting aan het Europees Parlement. Maar in Brussel leeft ongenoegen over de blokkade die Nederland opwerpt tegen de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone, waarbinnen burgers zonder grenscontroles kunnen reizen. De Europese Commissie zegt dat beide landen aan alle voorwaarden voldoen.

"Nederland blokkeert om politieke redenen de toetreding van Roemenië en Bulgarije. De experts zeggen immers dat er geen probleem meer is, lees het rapport van de Commissie", zegt Dragos Tudorache, de Roemeense vicevoorzitter van de Renew fractie waarvan ook D66 en VVD deel uitmaken. "Als de Nederlandse regering het Schengenbesluit cynisch speelt, bestaat het risico dat dit besluit over Frontex ook politiek wordt, ook al bestaat over de kwaliteit van de kandidaat geen twijfel.’’

